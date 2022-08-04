Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джонатан Саббатини - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Саббатини
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 марта 1988 (34 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Лугано 2:0 Цюрих Швейцария. Суперлига, 24 тур
    45' 23'
    05.03.2023 1' - 90' Сьон 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    18.02.2023 1' - 90' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    19'
    12.02.2023 1' - 90' Лугано 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Лугано (Лугано)
    42'
    04.08.2022 1' -90' Лугано (Лугано) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    • Читайте нас: 
    11