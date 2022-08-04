Джонатан Саббатини - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Саббатини
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 марта 1988 (34 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Саббатини
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 марта 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Лугано
|2:0
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 24 тур
|45' 23'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|19'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|42'
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)