Николас Хаас - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Хаас
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Хаас
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 26 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 76'
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|73' - 90'
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|17
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.02.2023
|1' -76'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|19.02.2023
|73' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.01.2023
|64' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|23.01.2023
|46' -90'
|Интер (Милан)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|16.01.2023
|63' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|1' -59'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|78' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|69'
|15.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|11'
|09.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -83'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|26'
|17.09.2022
|1' -79'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2022
|1' -63'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|05.09.2022
|1' -57'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|31.08.2022
|1' -64'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|56' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2022
|64' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)