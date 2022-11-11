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    Николас Хаас - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Хаас
    Команда Эмполи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Эмполи 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 26 тур
    04.03.2023 Был в запасе Монца 2:1 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 1' - 76' Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 73' - 90' Фиорентина 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 17 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Удинезе (Удине)
    04.03.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    25.02.2023 1' -76' Эмполи (Эмполи) 0:2 Наполи (Неаполь)
    19.02.2023 73' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    11.02.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    04.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    28.01.2023 64' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    23.01.2023 46' -90' Интер (Милан) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    16.01.2023 63' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    11.11.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 1' -59' Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 78' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    21.10.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    69'
    15.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    11'
    09.10.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 1' -83' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    26'
    17.09.2022 1' -79' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2022 1' -63' Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    05.09.2022 1' -57' Салернитана (Салернитана) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    31.08.2022 1' -64' Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    28.08.2022 56' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2022 64' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
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