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Италия. Серия B
Команды
Эмполи
Николас Хаас
Статистика
€ 400 тыс
Николас Хаас - статистика
Эмполи
23 января 1996 (30)
#32 | Полузащитник
178 см
Швейцария
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Серия А 2017/2018
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Швейцария. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Монца
2 : 2
08.05.2026
Эмполи
81' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Эмполи
1 : 0
01.05.2026
Авеллино
1' - 69'
46'
Италия. Серия В, 35 тур
Эмполи
1 : 1
19.04.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Падова
1 : 0
12.04.2026
Эмполи
81' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
1 : 0
06.04.2026
Эмполи
74' - 90'
87'
Италия. Серия В, 32 тур
Эмполи
4 : 2
22.03.2026
Пескара
28' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
1 : 1
17.03.2026
Эмполи
56' - 90'
75'
Италия. Серия В, 30 тур
Эмполи
2 : 2
14.03.2026
Мантова
80' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Катанцаро
3 : 2
08.03.2026
Эмполи
46' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Бари
2 : 1
04.03.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Эмполи
1 : 1
28.02.2026
Чезена
1' - 60'
Италия. Серия В, 26 тур
Фрозиноне
2 : 2
20.02.2026
Эмполи
78' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Эмполи
1 : 1
15.02.2026
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Эмполи
1 : 2
11.02.2026
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Палермо
3 : 2
07.02.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Эмполи
0 : 0
31.01.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Каррарезе
3 : 0
23.01.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Эмполи
0 : 1
17.01.2026
Зюйдтироль
1' - 59'
Италия. Серия В, 19 тур
Чезена
0 : 1
10.01.2026
Эмполи
68' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Эмполи
1 : 1
27.12.2025
Фрозиноне
74' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Мантова
0 : 1
21.12.2025
Эмполи
70' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Юве Стабиа
2 : 0
13.12.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Эмполи
1 : 3
07.12.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
5 : 0
29.11.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Авеллино
0 : 3
22.11.2025
Эмполи
70' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
1 : 0
08.11.2025
Катанцаро
86' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
1 : 1
19.10.2025
Венеция
76' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 2
05.10.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
1 : 1
01.10.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Эмполи
2 : 2
28.09.2025
Каррарезе
Был в запасе
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