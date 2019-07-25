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    Ремо Арнольд - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Ремо
    Фамилия Арнольд
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1997 (26 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Эспаньол (Барселона) 3:0 Люцерн (Люцерн)
    33'
    01.08.2019 Был в запасе КИ Клаксвик (Клаксвик) 0:1 Люцерн (Люцерн)
    25.07.2019 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 1:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
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