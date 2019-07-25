Ремо Арнольд - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Ремо
|Фамилия
|Арнольд
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ремо
|Фамилия
|Арнольд
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:0
|Люцерн (Люцерн)
|33'
|01.08.2019
|Был в запасе
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|0:1
|Люцерн (Люцерн)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|1:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)