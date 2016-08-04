Марко Башич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Башич
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1988 (34 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Башич
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грассхоппер
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2016
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Грассхоппер (Цюрих)
|04.08.2016
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:3
|Грассхоппер (Цюрих)
|39'