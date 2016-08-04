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    Марко Башич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Башич
    Команда Грассхоппер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1988 (34 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грассхоппер 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2016 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:0 Грассхоппер (Цюрих)
    04.08.2016 1' -90' Аполлон (Лимассол) 3:3 Грассхоппер (Цюрих)
    39'
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