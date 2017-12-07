Неманья Антонов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Антонов
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Антонов
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2018
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|07.12.2017
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|4:1
|Партизан (Белград)