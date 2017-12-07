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    Неманья Антонов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Неманья
    Фамилия Антонов
    Команда Грассхоппер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2018 Был в запасе Партизан (Белград) 1:1 Виктория (Пльзень)
    07.12.2017 Был в запасе Динамо (Киев) 4:1 Партизан (Белград)
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