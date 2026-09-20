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МЛС 2026
Команды
Остин
Брендан Хайнс-Айк
Статистика
€ 1 млн
Брендан Хайнс-Айк - статистика
Остин
30 ноября 1994 (31)
#4 | Защитник
185 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
72' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
85' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
71' - 90'
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
Толука
2 : 0
27.08.2026
Остин
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Кубок Атлантики 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
18
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
72' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
85' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
71' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
1' - 63'
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
1' - 44'
43'
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
87'
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
27'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Остин
1 : 2
11.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Остин
0 : 0
22.03.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Остин
1 : 0
01.03.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
7'
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