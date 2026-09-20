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Ривер Плейт
Мауро Арамбарри
Статистика
€ 8 млн
Мауро Арамбарри - статистика
Ривер Плейт
30 сентября 1995 (30)
#8 | Полузащитник
174 см
Уругвай
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ривер Плейт
1 : 2
20.09.2026
Уракан
36' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
12.09.2026
Ривер Плейт
53' - 90'
76'
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
3 : 1
07.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
89' - 90'
Аргентина. Примера, 7 тур
Банфилд
2 : 3
30.08.2026
Ривер Плейт
88' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
37
6/-1
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
1 : 0
23.05.2026
Осасуна
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 37 тур
Эльче
1 : 0
17.05.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
3 : 1
13.05.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Овьедо
0 : 0
10.05.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0 : 2
03.05.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
64'
64'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0 : 2
25.04.2026
Барселона
1' - 81'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
22.04.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
2 : 0
05.04.2026
Атлетик
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 2
21.03.2026
Хетафе
1' - 84'
45'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1 : 0
14.03.2026
Хетафе
1' - 74'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2 : 0
08.03.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал
0 : 1
02.03.2026
Хетафе
1' - 90'
39'
35'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
0 : 1
22.02.2026
Севилья
1' - 76'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2 : 1
14.02.2026
Вильярреал
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
0 : 2
08.02.2026
Хетафе
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
01.02.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
1 : 1
26.01.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 1
18.01.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 2
09.01.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
1 : 1
02.01.2026
Хетафе
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
4 : 0
21.12.2025
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
0 : 1
13.12.2025
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 0
06.12.2025
Хетафе
1' - 80'
57'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1 : 0
28.11.2025
Эльче
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 1
23.11.2025
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
1 : 0
09.11.2025
Хетафе
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
2 : 1
31.10.2025
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
0 : 1
25.10.2025
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0 : 1
19.10.2025
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
2 : 1
03.10.2025
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
27.09.2025
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 1
24.09.2025
Алавес
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
3 : 0
21.09.2025
Хетафе
1' - 70'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 0
13.09.2025
Овьедо
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 0
29.08.2025
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
1 : 2
25.08.2025
Хетафе
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
0 : 2
17.08.2025
Хетафе
1' - 90'
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