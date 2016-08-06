Ларс Велдвейк - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ларс
|Фамилия
|Велдвейк
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1991 (31 год)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Ларс
|Фамилия
|Велдвейк
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1991 (31 год)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|12.08.2016
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)