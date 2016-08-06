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    Ларс Велдвейк - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Ларс
    Фамилия Велдвейк
    Команда Спарта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 августа 1991 (31 год)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Лидс (Лидс)
    12.08.2016 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 3:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    06.08.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
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