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    Жей-Рой Грот - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Жей-Рой
    Фамилия Грот
    Команда Виборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 марта 1998 (24 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 17 9 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    24'
    06.11.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    79'
    30.10.2022 1' -82' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    70'
    24.10.2022 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    23'
    16.10.2022 1' -78' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 1' -86' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    8'
    02.10.2022 1' -85' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    43'
    18.09.2022 1' -81' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    34'
    12.09.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    9' 71'
    04.09.2022 1' -74' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    66'
    28.08.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    90'
    21.08.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Виборг (Виборг)
    80'
    14.08.2022 1' -69' Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    12' 22'
    06.08.2022 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
    31.07.2022 1' -82' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    24.07.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
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