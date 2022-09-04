Жей-Рой Грот - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Жей-Рой
|Фамилия
|Грот
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Жей-Рой
|Фамилия
|Грот
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|17
|9
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|24'
|06.11.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|79'
|30.10.2022
|1' -82'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|70'
|24.10.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|23'
|16.10.2022
|1' -78'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.10.2022
|1' -86'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|8'
|02.10.2022
|1' -85'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|43'
|18.09.2022
|1' -81'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|34'
|12.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|9' 71'
|04.09.2022
|1' -74'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|66'
|28.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|90'
|21.08.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|80'
|14.08.2022
|1' -69'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|12' 22'
|06.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|31.07.2022
|1' -82'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)