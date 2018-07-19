Джои Слигерс - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Джои
|Фамилия
|Слигерс
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Джои
|Фамилия
|Слигерс
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тренчин
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Тренчин (Тренчин)
|23.08.2018
|1' -90'
|Тренчин (Тренчин)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|55'
|16.08.2018
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Тренчин (Тренчин)
|09.08.2018
|1' -90'
|Тренчин (Тренчин)
|4:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|42'
|02.08.2018
|1' -90'
|Тренчин (Тренчин)
|4:1
|Гурник (Забже)
|26.07.2018
|1' -90'
|Гурник (Забже)
|0:1
|Тренчин (Тренчин)
|19.07.2018
|1' -90'
|Тренчин (Тренчин)
|1:1
|Будучность (Подгорице)