|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|8
|-10
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2011
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|19.03.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|05.03.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|23.02.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:4
|Арсенал (Лондон)
|01.02.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|25.09.2010
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.09.2010
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|11.09.2010
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|28.08.2010
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|21.08.2010
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|6:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|15.08.2010
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Арсенал (Лондон)