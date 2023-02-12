Шарль Траоре - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Шарль
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Шарль
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|24' - 90'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|81'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|74'
|16.02.2023
|77' - 90'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|86' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|24' -90'
|Нант (Нант)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|81'
|16.02.2023
|77' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Нант (Нант)