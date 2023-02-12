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    Шарль Траоре - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Шарль
    Фамилия Траоре
    Команда Нант
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1992 (31 год)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 24' - 90' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    81'
    19.02.2023 1' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    74'
    16.02.2023 77' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 86' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 24' -90' Нант (Нант) 0:3 Ювентус (Турин)
    81'
    16.02.2023 77' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Нант (Нант)
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