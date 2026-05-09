Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Финн Порат - статистика

Шальке-04
23 февраля 1997 (29)
#27 | Полузащитник
179 см | 68 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
18
1
1
3
0
Хольштайн
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
09.05.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
28.02.2026
Шальке-04
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
5 : 3
21.02.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Хольштайн
1 : 2
15.02.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Шальке-04
2 : 2
07.02.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Бохум
2 : 0
31.01.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
2 : 2
25.01.2026
Кайзерслаутерн
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 0
17.01.2026
Шальке-04
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
21.12.2025
Шальке-04
1' - 61'
21'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 0
14.12.2025
Нюрнберг
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Фортуна
0 : 2
05.12.2025
Шальке-04
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
2 : 1
28.11.2025
Падерборн
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
1' - 86'
18'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
1 : 0
08.11.2025
Эльверсберг
1' - 78'
77'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Карлсруэ
2 : 1
01.11.2025
Шальке-04
46' - 90'
89'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
24.10.2025
Дармштадт
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
0 : 3
17.10.2025
Шальке-04
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
1 : 2
05.10.2025
Шальке-04
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1 : 0
26.09.2025
Гройтер Фюрт
71' - 90'
77'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
0 : 2
20.09.2025
Шальке-04
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
0 : 1
13.09.2025
Хольштайн
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
1' - 70'
3'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
71' - 90'
76'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Хольштайн
0 : 2
10.08.2025
Арминия
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 1
02.08.2025
Хольштайн
56' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+