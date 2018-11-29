Штефан Шимич - статистика
#56 | Защитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Шимич
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Шимич
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Милан (Милан)
|29.11.2018
|1' -90'
|Милан (Милан)
|5:2
|Дюделанж (Дюделанж)
|87'