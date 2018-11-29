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    Штефан Шимич - статистика

    #56 | Защитник
    Имя Штефан
    Фамилия Шимич
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Родной город Прага
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Вес 76
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Милан (Милан)
    29.11.2018 1' -90' Милан (Милан) 5:2 Дюделанж (Дюделанж)
    87'
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