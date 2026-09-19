Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Ричард О'Доннелл - статистика

Дерби Каунти
12 сентября 1988 (38), Шеффилд
#12 | Вратарь
188 см | 85 кг
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Саутгемптон
2 : 1
11.04.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
2 : 0
06.04.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ковентри
3 : 2
03.04.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
1 : 0
21.03.2026
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Портсмут
0 : 1
16.03.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Миллуолл
1 : 0
10.03.2026
Дерби Каунти
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Дерби Каунти
2 : 1
07.03.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Дерби Каунти
3 : 1
28.02.2026
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Халл Сити
4 : 2
24.02.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уотфорд
2 : 0
21.02.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Дерби Каунти
2 : 0
14.02.2026
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
1 : 2
07.02.2026
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
0 : 5
30.01.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Дерби Каунти
1 : 1
23.01.2026
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 2
20.01.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Престон
0 : 1
17.01.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Дерби Каунти
1 : 2
04.01.2026
Рексхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
1 : 0
01.01.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лестер
2 : 1
29.12.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
26.12.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+