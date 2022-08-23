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    Бен Пирсон - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Пирсон
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Родной город Олдхэм
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    84'
    23.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
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