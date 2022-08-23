Бен Пирсон - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Пирсон
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Пирсон
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|84'
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)