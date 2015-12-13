Нико Риндеркнехт - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Риндеркнехт
|Команда
|Ингольштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Риндеркнехт
|Команда
|Ингольштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2015
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Вердер (Бремен)
|13.12.2015
|85' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:1
|Айнтрахт (Франкфурт)