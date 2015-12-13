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    Нико Риндеркнехт - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Нико
    Фамилия Риндеркнехт
    Команда Ингольштадт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Вес 70
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2015 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:1 Вердер (Бремен)
    13.12.2015 85' -90' Боруссия (Дортмунд) 4:1 Айнтрахт (Франкфурт)
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