Горан Милович - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Милович
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1989 (34 года)
|Рост
|195
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Милович
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1989 (34 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -125'
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|112'
|07.07.2022
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|1:1
|Дифферданж (Дифферданж)
|62'