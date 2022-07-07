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    Горан Милович - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Горан
    Фамилия Милович
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1989 (34 года)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -125' Дифферданж (Дифферданж) 1:2 Олимпия (Любляна)
    112'
    07.07.2022 1' -90' Олимпия (Любляна) 1:1 Дифферданж (Дифферданж)
    62'
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