Джерри МакДонах - статистика
#46 | Нападающий
|Имя
|Джерри
|Фамилия
|МакДонах
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1998 (25 лет)
|Имя
|Джерри
|Фамилия
|МакДонах
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|08.03.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Престон (Престон)
|29.08.2015
|80' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)