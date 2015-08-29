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    Джерри МакДонах - статистика

    #46 | Нападающий
    Имя Джерри
    Фамилия МакДонах
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1998 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    08.03.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Престон (Престон)
    29.08.2015 80' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Кардифф (Кардифф)
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