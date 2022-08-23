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    Джек Стейси - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Джек
    Фамилия Стейси
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Родной город Аскот
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 Был в запасе Борнмут 1:4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 63' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    08.11.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    23.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
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