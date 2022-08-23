Джек Стейси - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Стейси
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аскот
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Стейси
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аскот
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|63' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)