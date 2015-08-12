Даниил Хворостов - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Хворостов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Хворостов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Биолог-Новокубанск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|3:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.10.2015
|Был в запасе
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|08.10.2015
|85' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)