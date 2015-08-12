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    Даниил Хворостов - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Даниил
    Отчество Николаевич
    Фамилия Хворостов
    Команда Биолог-Новокубанск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
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