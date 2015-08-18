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    Александр Федоров - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Федоров
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1998 (24 года)
    Рост 188
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.11.2015 Был в запасе Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    19.10.2015 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    04.10.2015 Был в запасе Алания (Владикавказ) 0:3 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    01.09.2015 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    22.08.2015 85' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Дружба (Майкоп)
    18.08.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
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