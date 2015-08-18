Александр Федоров - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|74
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|19.10.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|Был в запасе
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|22.08.2015
|85' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)