Диего Гомес - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Шоле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1984 (39 лет)
|Рост
|164
|Вес
|68
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Шоле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1984 (39 лет)
|Рост
|164
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2015
|65' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:2
|Ренн (Ренн)