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    Диего Гомес - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Диего
    Фамилия Гомес
    Команда Шоле
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1984 (39 лет)
    Рост 164
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2015 65' -90' Анжер (Анжер) 0:2 Ренн (Ренн)
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