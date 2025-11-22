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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Абдулайе Туре
Статистика
€ 2,50 млн
Абдулайе Туре - статистика
Гавр
3 марта 1994 (32), Нант
#7 | Полузащитник
187 см
Гвинея | Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
11
2/-1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
3 : 0
22.11.2025
Гавр
1' - 58'
32'
57'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
1 : 1
08.11.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 0
02.11.2025
Гавр
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
29.10.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0 : 1
26.10.2025
Гавр
1' - 90'
47'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
6 : 2
18.10.2025
Гавр
65' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 0
28.09.2025
Гавр
1' - 86'
Франция. Лига 1, 5 тур
Гавр
1 : 1
21.09.2025
Лорьян
1' - 85'
4'
4'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 0
14.09.2025
Гавр
1' - 76'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
31.08.2025
Ницца
66' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Гавр
1 : 2
24.08.2025
Ланс
63' - 90'
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