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Штефан Ваненвеч
Статистика
Штефан Ваненвеч - статистика
Завершил карьеру
19 января 1992 (34)
#24 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Бундеслига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингольштадт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 0
12.12.2015
Ингольштадт
53' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ингольштадт
1 : 1
05.12.2015
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 1
24.10.2015
Герта
Был в запасе
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