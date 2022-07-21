Франц Брорссон - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Франц
|Фамилия
|Брорссон
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1996 (27 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Франц
|Фамилия
|Брорссон
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1996 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|3:0
|Арис (Лимассол)
|6'
|21.07.2022
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|2:0
|Нефтчи (Баку)
|24'