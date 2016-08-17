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    Бенжамен Карамоко - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Бенжамен
    Фамилия Карамоко
    Команда Сент-Этьен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1995 (27 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2016 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    25.08.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Бейтар (Иерусалим)
    17.08.2016 Был в запасе Бейтар (Иерусалим) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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