Бенжамен Карамоко - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Бенжамен
|Фамилия
|Карамоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Бенжамен
|Фамилия
|Карамоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2016
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Бейтар (Иерусалим)
|17.08.2016
|Был в запасе
|Бейтар (Иерусалим)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)