Никита Гришин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Гришин
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лесной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Гришин
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лесной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)