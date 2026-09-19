Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Фасхутдинов - статистика

Салют
6 апреля 1995 (31), Старый Оскол
#88 | Нападающий
178 см | 69 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
2 : 2
19.09.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Рязань
1 : 0
28.08.2026
Салют
1' - 59'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
12
5
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
2 : 2
19.09.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Рязань
1 : 0
28.08.2026
Салют
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Салют
1 : 0
22.08.2026
Ротор-2
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Квант
1 : 3
15.08.2026
Салют
1' - 63'
48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Салют
3 : 1
08.08.2026
Сатурн
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Салют
3 : 0
01.08.2026
Орел
1' - 57'
53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
1 : 3
25.07.2026
Салют
1' - 77'
31'
75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
1' - 73'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Волна
2 : 1
16.05.2026
Салют
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Салют
0 : 2
08.05.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Ротор-2
0 : 1
02.05.2026
Салют
1' - 74'
39'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Салют
3 : 1
25.04.2026
Квант
80' - 90'
40'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Орел
1 : 1
11.04.2026
Салют
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
2
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
5
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
Вчера, 21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
Вчера, 21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
Вчера, 20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
Вчера, 20:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+