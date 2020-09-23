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    Александр Штыпула - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Штыпула
    Команда Салют
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1990 (33 года)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Салют (Белгород) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    23.09.2020 1' -90' Салют (Белгород) 1:1
    (3:4)п    		 Арсенал (Тула)
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