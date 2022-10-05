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    Артем Семейкин - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Семейкин
    Команда Шинник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Шинник 2:2 Енисей Россия. Первая лига, 22 тур
    05.03.2023 Был в запасе Родина 2:1 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0
    (4:5)п    		 Кубань (Краснодар)
    05.10.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2
    (4:5)п    		 Шинник (Ярославль)
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