Артем Семейкин - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Семейкин
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Семейкин
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Шинник
|2:2
|Енисей
|Россия. Первая лига, 22 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|Родина
|2:1
|Шинник
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)