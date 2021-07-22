Рахман Гаджиев - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Рахман
|Фамилия
|Гаджиев
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Рахман
|Фамилия
|Гаджиев
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -90'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|52'
|22.07.2021
|1' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)