Марат Галямов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Марат
|Отчество
|Рустамович
|Фамилия
|Галямов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|85
|Имя
|Марат
|Отчество
|Рустамович
|Фамилия
|Галямов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -20'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|08.11.2015
|88' -90'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)