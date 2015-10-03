Андреа Морелло - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Морелло
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1997 (25 лет)
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Морелло
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Торино (Турин)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Торино (Турин)