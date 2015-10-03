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    Андреа Морелло - статистика

    #97 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Морелло
    Команда Торино
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июля 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Торино (Турин)
    03.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:1 Торино (Турин)
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