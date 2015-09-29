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    Эдоардо Солери - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Эдоардо
    Фамилия Солери
    Команда Падова
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2015 90' -90' БАТЭ (Борисов) 3:2 Рома (Рим)
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