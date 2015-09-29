Эдоардо Солери - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Эдоардо
|Фамилия
|Солери
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Эдоардо
|Фамилия
|Солери
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2015
|90' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Рома (Рим)