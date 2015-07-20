Сергей Шабанов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шабанов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шабанов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|73' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|08.11.2015
|1' -46'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.11.2015
|1' -27'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)