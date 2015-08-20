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    Вадим Масляк - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Вадим
    Отчество Александрович
    Фамилия Масляк
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:2 Якутия (Якутск)
    29.09.2015 76' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    23.08.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:0 Томь-2 (Томск)
    20.08.2015 84' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:1 Иртыш (Омск)
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