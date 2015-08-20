Вадим Масляк - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Масляк
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Масляк
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|29.09.2015
|76' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|20.08.2015
|84' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:1
|Иртыш (Омск)