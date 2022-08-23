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    Джо Брайан - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Джо
    Фамилия Брайан
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Родной город Бристоль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Шериф 0:1 Ницца Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -46' Кроули Таун (Кроули) 2:0 Фулхэм (Лондон)
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