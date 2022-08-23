Джо Брайан - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Брайан
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Брайан
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Шериф
|0:1
|Ницца
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -46'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)