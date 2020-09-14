Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джек О'Коннелл - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Джек
    Фамилия О'Коннелл
    Команда Шеффилд Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 марта 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Юнайтед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2020 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.09.2020 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    • Читайте нас: 
    11