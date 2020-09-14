Джек О'Коннелл - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|О'Коннелл
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Джек
|Фамилия
|О'Коннелл
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2020
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|14.09.2020
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)