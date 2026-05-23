Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Джо Уайлдсмит - статистика

Мидлсбро
28 декабря 1995 (30)
#32 | Вратарь
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Бромвич
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Халл Сити
1 : 0
23.05.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Саутгемптон
2 : 1
12.05.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Мидлсбро
0 : 0
09.05.2026
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Рексхэм
2 : 2
02.05.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
5 : 1
25.04.2026
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Мидлсбро
1 : 0
22.04.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
19.04.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Мидлсбро
0 : 1
11.04.2026
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Суонси
2 : 2
06.04.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Мидлсбро
1 : 2
03.04.2026
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Блэкберн
0 : 0
21.03.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.03.2026
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Мидлсбро
0 : 1
11.03.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
08.03.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
02.03.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Мидлсбро
1 : 1
24.02.2026
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Мидлсбро
0 : 0
21.02.2026
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ковентри
3 : 1
16.02.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
09.02.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вест Бромвич
0 : 5
20.01.2026
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
2 : 3
16.01.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лестер
2 : 1
05.01.2026
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Суонси
1 : 0
01.01.2026
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вест Бромвич
2 : 1
29.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Вест Бромвич
1 : 2
26.12.2025
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Халл Сити
1 : 0
20.12.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вест Бромвич
2 : 0
12.12.2025
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Саутгемптон
3 : 2
09.12.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
06.12.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
3 : 2
29.11.2025
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вест Бромвич
1 : 1
26.11.2025
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ковентри
3 : 2
22.11.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
2 : 1
08.11.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
1 : 0
04.11.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Бромвич
0 : 0
01.11.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
25.10.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 1
22.10.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Вест Бромвич
2 : 1
18.10.2025
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Миллуолл
3 : 0
04.10.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Норвич Сити
0 : 1
01.10.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Вест Бромвич
1 : 1
26.09.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Мидлсбро
2 : 1
19.09.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Вест Бромвич
0 : 1
13.09.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сток Сити
0 : 1
30.08.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вест Бромвич
1 : 1
23.08.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рексхэм
2 : 3
16.08.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вест Бромвич
1 : 0
09.08.2025
Блэкберн
Был в запасе
Главные новости
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
2
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+