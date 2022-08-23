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    Джед Уоллес - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Джед
    Фамилия Уоллес
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Рединг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 76' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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