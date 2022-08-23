Джед Уоллес - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Джед
|Фамилия
|Уоллес
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Джед
|Фамилия
|Уоллес
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|76' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)