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    Сергей Киряков - статистика

    #87 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Киряков
    Команда Амкал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июля 1998 (24 года)
    Рост 170
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкал 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.2022 1' -35' Амкал (Москва) 2:2
    (2:4)п    		 Звезда (Санкт-Петербург)
    15' 17'
    31.08.2022 82' -90' Тверь (Тверь) 0:1 Амкал (Москва)
    16.08.2022 1' -69' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
    33'
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