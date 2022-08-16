Сергей Киряков - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Киряков
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Киряков
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -35'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|15' 17'
|31.08.2022
|82' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|16.08.2022
|1' -69'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)
|33'