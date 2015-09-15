Виктор Андраде - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Андраде
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Андраде
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2015
|76' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|2:1
|Бенфика (Лиссабон)
|78'
|15.09.2015
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|2:0
|Астана (Астана)