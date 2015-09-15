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    Виктор Андраде - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Андраде
    Команда Витория Гимараеш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2015 76' -90' Галатасарай (Стамбул) 2:1 Бенфика (Лиссабон)
    78'
    15.09.2015 Был в запасе Бенфика (Лиссабон) 2:0 Астана (Астана)
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