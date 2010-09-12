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    Иван Де Ла Пенья - статистика

    Имя Иван
    Фамилия Де Ла Пенья
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 мая 1976 (46 лет)
    Рост 171
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 79' -90' Эспаньол (Барселона) 2:3 Севилья (Севилья)
    12.09.2010 60' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:0 Эспаньол (Барселона)
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