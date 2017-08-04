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    Крис Коэн - статистика

    Полузащитник
    Имя Крис
    Фамилия Коэн
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Норвич
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.08.2017 59' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Миллуолл (Лондон)
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