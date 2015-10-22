Жоао Афонсо - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Афонсо
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|192
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Афонсо
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|65'
|22.10.2015
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:2
|Белененсеш (Лиссабон)