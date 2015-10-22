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    Жоао Афонсо - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Жоао
    Фамилия Афонсо
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1982 (41 год)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белененсеш 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Белененсеш (Лиссабон)
    65'
    22.10.2015 1' -90' Базель (Базель) 1:2 Белененсеш (Лиссабон)
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