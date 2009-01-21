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    Даниэль Гонсалез Харке - статистика

    Защитник
    Имя Даниэль Гонсалез
    Фамилия Харке
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1983 (40 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2009 54' -90' Барселона (Барселона) 3:2 Эспаньол (Барселона)
    70' 90'
    21.01.2009 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:0 Барселона (Барселона)
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