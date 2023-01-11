Игор Кариока - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Кариока
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Кариока
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|2:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 27 тур
|05.03.2023
|68' - 90'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 89'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Труа (Труа)
|05.03.2023
|68' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2023
|1' -89'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.01.2023
|80' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)