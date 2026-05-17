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Лига 1 2025/2026
Команды
Лорьян
Игор Силва
Статистика
€ 1,20 млн
Игор Силва - статистика
Лорьян
21 августа 1996 (30), Рио-де-Жанейро
#2 | Защитник
173 см
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Франция. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 2
17.05.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
0 : 4
10.05.2026
Лорьян
90' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
2 : 2
02.05.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
2 : 3
26.04.2026
Страсбур
85' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2 : 0
12.04.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 1
05.04.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
2 : 2
01.03.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 3
22.02.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 0
15.02.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 0
07.02.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
0 : 2
24.01.2026
Лорьян
1' - 74'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
16.01.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0 : 0
14.12.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1 : 0
07.12.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 1
30.11.2025
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
1 : 1
09.11.2025
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 0
02.11.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
1 : 1
29.10.2025
ПСЖ
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 0
26.10.2025
Лорьян
46' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
3 : 3
19.10.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
3 : 1
27.09.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Гавр
1 : 1
21.09.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
1 : 7
30.08.2025
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
4 : 0
24.08.2025
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
1 : 0
17.08.2025
Лорьян
1' - 90'
45'
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