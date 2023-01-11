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    Игор Кариока - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Игор
    Фамилия Кариока
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 августа 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Лорьян 2:0 Труа Франция. Лига 1, 27 тур
    05.03.2023 68' - 90' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 89' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Труа (Труа)
    05.03.2023 68' -90' Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2023 1' -89' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    19.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    12.02.2023 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    05.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2023 80' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    14.01.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    11.01.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    23.10.2022 Был в запасе Труа (Труа) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.10.2022 Был в запасе Брест (Брест) 1:2 Лорьян (Лорьян)
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