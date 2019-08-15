Ирвин Мукам - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Ирвин
|Фамилия
|Мукам
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ирвин
|Фамилия
|Мукам
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|2
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Астана (Астана)
|22.08.2019
|1' -90'
|Астана (Астана)
|3:0
|БАТЭ (Борисов)
|26'
|15.08.2019
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:0
|Сараево (Сараево)