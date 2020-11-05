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    Марсело Гойано - статистика

    #87 | Защитник
    Имя Марсело
    Фамилия Гойано
    Состав Без клуба
    Родной город Гояния
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2020 1' -90' Карабах (Агдам) 2:3 Сивасспор (Сивас)
    62'
    05.11.2020 1' -90' Сивасспор (Сивас) 2:0 Карабах (Агдам)
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